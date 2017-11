VIDEO A inceput sedinta de guvern in care urmeaza sa fie votate noile masuri fiscale / Premierul Tudose: Luam masuri ca sa nu mai fie deductibil tot profitul, s-au inflamat niste multinationale / Am aflat ca bancile au dat liber angajatilor sa participe la miting

Va spun parerea mea despre inflamarea excesiva a opiniei publice. Nu e vorba despre trecerea contributiilor. Guvernul doreste sa introduca niste masuri foarte ferme pentru a opri externalizarea profiturilor.

Luam masuri ca sa nu mai fie deductibil tot profitul, ca sa avem niste bani sa platim educatie si sanatate. S-au inflamat niste multinationale.





OUG mult discutata care contine modificarile Codului Fiscal incluse in programul de guvernare, cunoscute demult, aduce importante beneficii pentru cetateni si firme. O prezentare pe scurt.

Reducerea impozitului pe venit la 10% pentru salariati, pensionari, chirii, venitui din dobanzi, drepturi de autor, alte venituri, cu exceptia veniturilor din dividende

Se reduc contributiile sociale cu 2 procente (2 pp-n.red.)

Se transfera contributiile de la angajator la angajat

Toate aceste 3 masuri cumulate vor avea ca efect cresterea venitului net al angajatului fara ca angajatorul sa plateasca mai mult la stat, plus cresterea contributiilor pentru pensii

OUG reduce numarul contributiilor de la 9 la 3: CAS, CASS si contributia pentru munca. Masura reduce birocratia si simplifica elementul de administrare fiscala

O alta masura benefica pentru salariati e majorarea nivelului salariului brut de la care se acorda deducerile

Masura e luata pentru salariatii cu venituri mici si o forma de ajutor, dat fiind ca se scad din baza impozabila

Pentru cei care au persoane in intretinere se acorda deduceri in functie de nr persoanelor in intretinere

O alta masura benefica, chiar daca in media nu toata lumea e de acord si putem intelege de ce nu, e transpunerea Directivei 1164 ATAD

Masura e contestata pentru ca ea doreste sa limiteze deductibilitatea dobanzilor realizate intre firme din acelasi grupuri

E o masura extrem de benefica mediului economic romanesc, bugetului de stat si cetatenilor, care vor beneficia de mai multe spitale, autostrazi, beneficii in favoarea lor

E o masura neglijata dar, in opinia mea, e esenta acestei ordonante

Romanii sunt extrem de inteligenti ca sa nu mearga dupa fenta

Sunt primul care a initiat controale in domeniul bancar, controale la multinationale, am adus sute de milioane de euro in urma unui singur control

Am crescut sumele declarate la plata catre bugetul de stat

Alta masura mult-asteptata: deductibilitati pe lant la TVA

Alta masura vizeaza accizele si taxele speciale. Sanctiunea complementara privind confiscarea mijloacelor de transport si depozitare

Alt element e legat de casele de marcat. In august a fost adoptata OUG prin care casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii de anul viitor. Noutatea de azi e ca se face posibila la optiunea contribuabilului achizitionarea altui dispozitiv (PC, smartphone) prin care sa tipareasca bon fiscal, fara a fi obligat sa cumpere o casa de marcat.

Masura asigura reducerea evaziunii fiscale mai ales in comert si servicii





Majoram indemnizatia minima de crestere a copilului si pastram cuantumul la pilonul 2 de pensii ca si in acest an. E fara modificare fata de ce am citit saptamana trecuta in prima lectura

HG privind majorarea salariului minim va intra la o data ulterioara pentru ca mai avem de luat avizul CES

Dar nu sunt nici un fel de probleme. Pur si simplu trecem prin toate etapele necesare

Daca Revisalul e pregatit sa suporte modificarea contractelor individuale de munca de la 1 ianuarie - am facut toate verificarile, sistemul informatic e pregatit. Vom veni cu HG de prelungire cu 20 de zile in ianuarie a perioadei pentru inregistrarea contractelor de munca



Mihai Tudose: Am o intrebare catre dl ministru Nica: La AM Competitivitate, cine se ocupa? Ca inteleg ca mai avem un pic si mai pierdem niste baniMarius Nica: Am dispus masurile necesare sa reparam si sa nu pierdem banii. Pierdem dupa directorul Autoritatii de Management.Tudose: Cred ca o sa-si gaseasca un loc de munca in care sa fie cu adevarat utilNica: O sa chemam Corpul de controlMihai Tudose: Felicitari, domnule Misa! Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat liber angajatilor ca sa participe la mitingul din fata. Daca bancile sunt nervoase, va felicit, sunteti pe drumul cel bun. Mai ramane sa plateasca taxele/Presa a fost invitata sa paraseasca sala in care are loc sedinta de guvern.