Cartel Alfa le cere membrilor confederatiei sindicale si cetatenilor sa se alature protestelor impotriva modificarii Codului Fiscal: Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat reprezinta de fapt cresterea contributiilor angajatilor, de la 32,5% la 45%

Reprezentantii Cartel Alfa spun ca "Ieri, 7 noiembrie, a avut loc o chemare intempestiva la Comisiile de Dialog Social de la nivelul prefecturilor in care s-a prezentat un punct de vedere al guvernului privind propunerea de Cod Fiscal, care inca odata deformeaza realitatile cu care se confrunta partenerii sociali. Reprezentantii guvernului in teritoriu nu fac altceva decat sa dezinformeze, printr-un punct de vedere fals (vezi situatia de la Sibiu, unde comunicarea Prefecturii sugereaza eronat ca organizatiile sindicale ar fi de acord cu masura transferului contributiilor) sau trunchiat (prin informarile publice care omit sa evidentieze opinia contrara a partenerilor sociali, pentru a crea deliberat impresia ca acestia ar fi de acord.""Reiteram pozitia CNS Carte ALFA de RESPINGERE a acestui proiect fiscal, pozitie exprimata si de reprezentantii nostri in Comisiile de dialog social de la nivelul Prefecturilor. Cerem Institutiilor guvernamentale sa puna la dispozitia publicului inregistrarile de la aceste sedinte pentru o informare corecta", arata Cartel Alfa.Reprezentantii confederatiei sindicale subliniaza ca "Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat reprezinta in fapt CRESTEREA contributiilor angajatilor, de la 32,5% (16,5% contributii +16% impozit) - la 45% (35% contributii si 10% impozit). Asa-zisa reducere fiscala este de fapt cresterea sarcinii fiscale a salariatilor."Cartel Alfa arata ca "chiar din calculul din prezentarea guvernului se vede clar ca, la un salariu brut exemplificat de 3.200 lei:- in 2017, suma pe care o platesc salariatul impreuna cu angajatorul la un salariu brut de 3200 lei, este 1256 lei, in timp ce in 2018 acestia vor plati 1430 lei. Deci nu este scadere, ci crestere de fiscalitate!- Scaderea promisa de impozit de la 16% la 10%, daca s-ar aplica in sistemul actual, ar duce la un castig de 178 de lei net pentru salariat. In conditiile transferului acest ￯castig￯ este de 2 lei!""In consecinta, Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA face un apel catre membrii sai si catre toti cetatenii sa se alature manifestatiei anuntate pentru astazi la ora 14.00 in Piata Victoriei pentru a spune un NU hotarat transferului de taxe si pentru a cere Guvernului sa retraga Ordonata", indeamna Cartel Alfa.