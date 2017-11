Grupul infractional de la Casa de Sanatate din Bucuresti, care deconta fictiv servicii medicale, s-a constituit inca din 2014 (referat). Mai multe bunuri si imobile ale persoane si firmelor implicate, puse sub sechestru de catre DNA

Grupul infractional organizat care a fraudat Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), prin decontari fictive ale ale serviciilor medicale, s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane, relateaza Agerpres. Procurorii DNA au pus sechestru pe mai multe bunuri si imobile care apartin persoanelor si firmelor implicate in dosar.





Situatia privind activitatile infractionale din anii 2014 si 2015 a rezultat dintr-o ancheta efectuata initial de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.





"Prin ordonanta emisa in data de 3.10.2017 (...), la dosarul cauzei a fost conexat dosarul (...) Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la fapte similare comise de functionarele Mocanu Gabriela-Rodica, Sardare Jeana si Petrescu Mina-Elena, in perioada 2014 - 2015. In cauza s-a stabilit ca grupul infractional organizat ce a actionat la nivelul CASMB, in principal, in scopul fraudarii Fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate (FNUASS), s-a constituit mai devreme, respectiv in anul 2014 si nu in anul 2016, astfel incat si-a desfasurat activitatea si in perioada 2014 - 2015, nu numai in perioada 2016 - 2017", se arata in referatul intocmit de procurorii anticoruptie.





Conform aceleiasi surse, infractiunile pentru care s-a inceput urmarirea penala sunt mai numeroase, deoarece gruparea organizata ar fi actionat si in scopul comiterii infractiunilor de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si cumparare de influenta, fapte comise "in legatura cu atributiile de serviciu ale functionarilor CNAS, CASMB si, respectiv, ale medicilor si asistentilor medicali".





In consecinta, procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale si pentru actele materiale comise in perioada 2014 - 2015, precum si pentru cele comise in scopul savarsirii infractiunilor care intra in continutul constitutiv al infractiunii unice de constituire a unui grup infractional organizat.





Din ancheta a mai reiesit ca la grupul infractional organizat constituit de Gabriela-Rodica Mocanu, Jeana Sardare si Mina-Elena Petrescu in anul 2014, la nivelul CASMB, au aderat ulterior conducatorii institutiei, respectiv Lucian Vasile Bara, Ovidiu Munteanu si Ion-Ovidiu Mihaescu, reprezentantii unor societati comerciale fara activitate reala ori legala, aflate in relatie contractuala cu CASMB, precum si seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Marian Burcea.





"Incepand cu luna martie 2017, gruparea infractionala a fost sprijinita si de presedintele CNAS, Burcea Marian. (...) In sprijinul activitatii infractionale, presedintele CNAS, respectiv inculpatul Burcea Marian, a dispus ca functionarii CNAS si CASMB din structurile de control sa nu mai deranjeze furnizorii de servicii medicale cu verificarile legale, desi avea cunostinta ca nivelul fraudelor era foarte mare. Totodata, a facut presiuni si demersuri ca decontarile fictive sa nu mai fie sesizate oficial, de catre (...), in acelasi scop, respectiv impiedicarea unei activitati de control eficiente", se mentioneaza in referat.





Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 7 noiembrie arestarea preventiva a doua din cele 16 persoane retinute de DNA in dosarul decontarilor fictive de la CASMB, alte opt fiind plasate in arest la domiciliu. In plus, sase persoane vor fi cercetate sub control judiciar. Decizia nu este definitiva.





Procurorii DNA au extins cercetarile in dosarul decontarilor fictive de la CASMB, fiind retinuti reprezentanti ai unor firme de servicii medicale la domiciliu. Acestia sunt acuzati ca, in cursul anchetei penale, ar fi incercat sa influenteze martorii in cauza si sa contrafaca mijloace de proba constand in inscrisuri, atat in mod direct, cat si prin determinarea altor persoane sa adopte astfel de comportamente.





Conform DNA, exista date si probe potrivit carora, incepand din anul 2016, reprezentantii unor firme furnizoare de servicii medicale fara activitate reala ori legala, aflate in relatie contractuala cu CASMB, ar fi aderat la grupul infractional constituit din functionari si conducatori ai CASMB. Aceasta grupare ar fi fost sprijinita si de presedintele CNAS la acea vreme, Marian Burcea, aflat in prezent in arest preventiv. "Grupul infractional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infractiuni (inselaciune, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals informatic, abuz in serviciu), Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate sa fie fraudat prin decontarea nelegala a unor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond sa nu fie folositi pentru ingrijirea medicala la domiciliu a asiguratilor care aveau nevoie reala de aceste servicii, in mod gratuit", sustin procurorii.





In plus, arata anchetatorii, cei care au participat la grupul infractional ar fi construit, in mod repetat, proceduri netransparente si extrem de complicate ca masura de precautie impotriva oricarei incercari de devoalare a modului nelegal de cheltuire a FNUASS, iar conducatorii institutiei, desi au avut cunostinta de activitatile infractionale, nu ar fi dispus masuri pentru verificarea, tragerea la raspundere si sanctionarea celor care au actionat in scopul fraudarii banilor de la CASMB.



Sechestru pe bunurile persoanelor si firmelor implicate

Procurorii DNA au pus sechestru pe mai multe bunuri si imobile care apartin persoanelor si firmelor implicate in dosar, potrivit News.ro.

Astfel, s-a pus sechestru pe bunuri apartinand lui Munteanu Ovidiu, managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B, Geambasu Ion-Razvan, director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B, Bara Lucian-Vasile, presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017, Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena, functionare in cadrul C.A.S.M.B.

Au mai fost vizati reprezentantii firmelor: Ciocalteu Violeta-Loredana, Barbalau Florina-Jeni, Rudeanu Bujor, Rosmenteniuc Adriana, Mischie Razvan-Mihai, Costica Maria, Manta Cristina, dar si firmele S.C. Home Med Expert S.R.L, S.C. Lara Med Serv S.R.L, S.C. Frontida S.R.L., S.C. Home Medical Concept S.R.L., S.C. Micon Life S.R.L, S.C. Salvitae S.R.L., S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L, S.C. P.U.S.A. ¬ MEDICAL CARE S.R.L., S.C. Beta Medical Service S.R.L., S.C. Home Medical Assistance S.R.L.

"Aceste masuri asiguratorii au fost dispuse de procurorii anticoruptie prin raportare la infractiunile retinute de procurori in sarcina inculpatilor mentionati, in vederea recuperarii prejudiciului", anunta DNA.