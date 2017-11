Klaus Iohannis a retrimis in Parlament Legea care vizeaza situatia vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, miercuri, inapoi la Parlament, pentru reexaminare, Legea pentru completarea art. 258 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care vizeaza situatia vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar. Motivul de baza al retrimiterii in Legislativ este ca noua conditie introdusa la art. 258 cu privire la obtinerea avizului consiliului de administratie al scolii de catre persoanele care sunt numite in functia de director interimar si director interimar adjunct inlocuieste conditiile de numire in functie prevazute de art. 258 alin. (7) sau reprezinta doar o conditie suplimentara. De asemenea, acesta a adus in discutie si probleme de ordin procedural. Totodata, administratia prezidentiala semnaleaza ca in textul legii de completare nu este clarificata situatia juridica in care poate interveni interimatul functiilor de director si director adjunct, respectiv a conditiiloe si a procedurii de numire in functiile respective.









Redam textul cererii de examinare: