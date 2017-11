LIVE TEXT / VIDEO Protestul din Piata Victoriei a inceput. In jur de 800 de manifestanti scandeaza "Ultima solutie, inc-o revolutie!" si "Intram peste voi, nu dam inapoi!"

Ora 13.39: Numarul oamenilor din piata fluctueaza constant. Multi se retrag spre birouri, altii vin abia acum in piata.



Ora 13.29: In piata sunt si liderii de sindicat Bogdan Hossu si Dumitru Costin.

"E un protest al societatii civile. Ne pare rau ca nu a fost anuntat din timp sa il putem sustine si cu membrii nostri de sindicat", a spus presedintele Cartel Alfa.









Ora 13.20 Aproximativ 800 de oameni se afla acum in Piata.





----------------------------------Se scandeaza "Ne-am saturat, cat ne-ati furat!" si "La inchisoare, nu la guvernare!".Circa 500 de persoane si numarul creste constant, multe grupuri venind in piata de la metrou. In multime sunt multe persoane cu mancare in mana, care au iesit in piata in pauza de pranz de la lucru.Reprezentantii Sindicatului National al Functionarilor Publici au transmis, miercuri , ca "revolutia fiscala" va diminua cu 25 % veniturile angajatilor de la 1 ianuarie 2018 prin transferul contributiilor, motiv pentru care functionarii publici "se vor alatura tuturor actiunilor de protest organizate de confederatiile sindicale".Circa 250-300 de oameni la aceasta ora. Se striga "Ultima solutie, inc-o revolutie!" si "Jos Tariceanu, Dragnea, Toader si Dorneanu!" Multe dintre masinile care trec prin piata claxoneaza in semn de sustinere.Protestatarii striga "Intram peste voi, nu dam inapoi!"Circa 150 de protestatari. Se scandeaza "ALDE si PSD, aceeasi mizerie / Nu dati inapoi, intram peste voi / Hotii, Hotii / Demisia! - printre scandari". In piata sunt oameni de toate varstele, multe persoane venite in pauza de la diverse birouri din zona Piata Victoriei.Peste 100 de protestatari, iar numarul lor continua sa creasca. Se scandeaza "Hotii! Hotii!"In jur de 80 de protestatari la aceasta ora in Piata Victoriei. 3 jandarmi au venit sa le puna in vedere sa nu se blocheze caile de circulatie.