Zece mistreti, alungati din centrul orasului Sinaia de jandarmi

Jandarmii au fost chemati, miercuri dimineata, sa alunge in padure zece mistreti care si-au facut aparitia in centrul statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, relateaza News.ro. Primarul orasului, Vlad Oprea, spune ca in ultimele zile zeci de animale salbatice au fost ridicate si duse in mediul lor natural, dar solutia nu este eficienta, atata timp cat nu li se asigura si hrana.





Potrivit jandarmilor prahoveni, echipajele au intervenit, miercuri dimineata, pentru alungarea in padure a zece mistreti care si-au facut aparitia in centrul statiunii Sinaia, pe bulevardul central care traverseaza orasul.





Animalele au fost zarite in fata Primariei, zona intens circulata in timpul zilei. Nimeni nu a fost ranit, intrucat, la primele ore ale diminetii, putine persoane se aflau in zona.





Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, a declarat, pentru News.ro, ca autoritatile locale au contract pentru ridicarea animalelor salbatice din oras, 45 de mistreti fiind alungati in padure in ultimele zile, insa animalele continua sa coboare dupa hrana.





"Trebuie gasite alte solutii pentru a-i hrani, astfel incat sa ramana in mediul lor natural", a declarat primarul.





Marti seara, la Busteni, zece ursi si-au facut aparitia pe bulevardul Cezar Predescu.





Autoritatile le recomanda oamenilor sa nu se aproie de animale, care pot deveni agresive, si sa sune la 112 daca zaresc animale salbatice in zone in care se afla populatie.