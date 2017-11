Casa Regala: Regele Mihai, "in stare de suferinta" la resedinta sa din Elvetia, de ziua sa onomastica

"Astazi, 8 noiembrie 2017, marea sarbatoare a Sfintilor Mihail si Gavriil il gaseste pe Majestatea Sa Regele Mihai in stare de suferinta, la resedinta din Elvetia, inconjurat de Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu. De asemenea, la resedinta se afla angajatii Casei Majestatii Sale detasati in Elvetia si maicile de la manastirile din Romania care il asista pe Rege neincetat", informeaza un comunicat al Casei Regale, citat de Agerpres.Totodata, Casa Regala precizeaza ca marti seara un trimis al IPS Iosif - mitropolitul Europei Occidentale si Meridionale a venit la resedinta din Elvetia pentru a da regelui Sfanta Impartasanie, in prezenta Principesei Mostenitoare.In traditia regala romaneasca, 8 noiembrie este ziua in care regele Mihai isi serba public atat ziua de nastere, cat si ziua onomastica.'La Palatul Elisabeta, dupa anul 2001, regele Mihai a gazduit de 8 noiembrie evenimentul 'Porti deschise', la care toti romanii care doreau sa-i ureze 'la multi ani' erau bine-veniti. Ultimele doua ocazii in care regele a aparut la balconul Palatului Elisabeta de ziua onomastica au fost in zilele de 8 noiembrie 2013 si 19 noiembrie 2014', arata sursa citata.Principesa Mostenitoare Margareta le multumeste tuturor celor care au trimis in ultimele doua zile atat de multe mesaje de iubire, de admiratie si de incurajare pentru Majestatea Sa, Familia Regala urand tuturor celor care poarta numele Sfintilor Mihail si Gavriil pace sufleteasca, bucurii si impliniri.Luni, Casa Regala a informat ca principesa Margareta s-a intors in Elvetia deoarece starea generala a regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata.'Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei. In aceasta saptamana, Familia Regala va avea o runda de intalniri cu medicii Majestatii Sale, pentru a discuta tratamentul curent al Regelui si pentru a primi sfatul lor in circumstantele actuale', preciza Casa Regala.