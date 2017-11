Curtea Constitutionala discuta pe 16 noiembrie cererea lui Tariceanu privind constatarea unui conflict in urma anchetei DNA in cazul Belina

Pe 23 octombrie, presedintele Senatului a cerut CCR sa constate si sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, pe de alta parte.Conform solicitarii catre CCR, acest conflict ar fi intervenit ca urmare a cercetarii penale a Directiei Nationale Anticoruptiei asupra legalitatii Hotararii Guvernului 858/2013, respectiv a Hotararii Guvernului 943/2013, dupa cum se preciza intr-un comunicat al Senatului.In documentul inaintat CCR se precizeaza ca actele si faptele concrete expuse in sesizare ar dovedi existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA - componenta a Ministerului Public, care consta in declansarea unei proceduri de urmarire penala in legatura cu adoptarea unor hotarari de guvern. Or, potrivit celor statuate chiar de Curtea Constitutionala, adoptarea hotararilor de Guvern da expresie competentei originare a Executivului, se arata in comunicat.Presedintele Senatului a solicitat CCR sa constate existenta conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public - Directia Nationala Anticoruptie, pe de o parte, si Guvernul Romaniei pe de alta parte; sa constate cauza conflictului: Ministerul Public - Directia Nationala Anticoruptie si-a arogat competenta de anchetare a circumstantelor, imprejurarilor, oportunitatii si legalitatii elaborarii celor doua hotarari de Guvern; sa statueze ca, pe viitor, procurorii nu pot ancheta circumstantele, imprejurarile, oportunitatea si legalitatea hotararilor de Guvern.DNA efectueaza cercetari fata de mai multe persoane pentru fapte care au legatura cu transferul de proprietate a parti din Insula Belina si Bratul Pavel. 'In anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel (cu suprafata de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate au fost adoptate HG 943/2013 act cu caracter individual si HG 858/2013 act cu caracter normativ, acte prin care au fost incalcate prevederi din: Constitutiei Romaniei, Legea apelor 107/1996, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, OUG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale 'Apele Romane', Legea 115/1999 a responsabilitatii ministeriale, Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa', a precizat DNA.