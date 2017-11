Inca o razgandire: Sedinta de Guvern a fost reprogramata pentru ora 13.00, cu o ora inainte de proteste

Guvernul a schimbat ora pentru sedinta Guvernului de miercuri, urmand sa inceapa la 13.00 in loc de 15.00, cum fusese anuntata. Initial, sedinta de Guvern in care urmeaza sa fie aprobate controversatele modificari la Codul Fiscal trebuia sa aiba loc vineri, insa a fost amanata pentru luni. Insa, luni dimineata a fost decisa amanarea ei pana miercuri, ora 15.00.Schimbarea orei ar putea avea legatura cu protestele anuntate pentru miercuri in fata Guvernului. Dupa ce a aflat ca sedinta a fost programata pentru ora 15.00, Comunitatea Coruptia Ucide a lansat un apel pentru miting, in fata Guvernului, incepand cu ora 14.00. Daca sedinta va incepe la ora 13.00, protestele se vor desfasura dupa adoptarea masurilor controversate.Ininitial, Coruptia Ucide a anuntat protest incepand cu ora 11.00, insa in acel moment nu era cunoscuta ora la care urma sa aiba loc sedinta de Guvern. Seara, dupa ce Guvernul a anuntat ora 15.00, comunitatea Coruptia Ucide a amanat protestele pentru 14.00.Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal prevede, in forma facuta publica de Ministerul Finantelor, transferul contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, impunerea unei taxe de solidaritate pentru angajatori de 2,5%.Comunitatea Coruptia ucide anunta un protest fata de modificarea Codului Fiscal pentru miercuri, incepand cu ora 11.00, in Piata Victoriei. "8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. Pentru a carpi un buget pe care nu a fost in stare sa il gestioneze, Guvernul PSD-ALDE este capabil sa distruga economia libera a Romaniei", spun organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului " Opriti Modificarea Codului Fiscal! "."Modificarile Codului Fiscal, pe care Cabinetul Tudose intentioneaza sa le adopte printr-un nou derapaj democratic (Ordonanta de Urgenta), vor aduce haosul in planurile de afaceri si in salarizare. In acest fel, inconstienta guvernantilor distruge orice sansa pentru o economie predictibila si stabila in Romania.Incepand cu ora 11:00, vom fi in Piata Victoriei pentru a opri aceasta noua OUG toxica. Facem apel la marile companii din Romania sa sustina acest protest si sa le dea cateva ore libere prin rotatie angajatilor, pentru a veni alaturi de noi. Sa nu se lase intimidate de teoriile conspiratiei si sa inteleaga ca este ultima sansa de a lupta impotriva unei 'Revolutii Fiscale' care le va pune in pericol business-ul", mai arata organizatorii.Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti la Parlament ca miercuri va avea loc sedinta de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la anjator la angajat, vor fi facute prin Ordonanta de urgenta, transmite News.ro. Tudose a anuntat aceasta decizie dupa intalnirile de ieri si de azi cu Liviu Dragnea, principalul promotor al masurii.