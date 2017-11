Politico.eu: Frans Timmermans i-a cerut lui Tudorel Toader sa nu modifice legile justitiei fara avizul Comisiei de la Venetia

Potrivit Politico.eu, Frans Timmermans a sugerat, in timpul intalnirii de marti cu Tudorel Toader, ca expertii internationali sa consulte proiectele de modificare a legilor justitiei din Romania, care au determinat protestele anticoruptie din weekendul trecut.In intalnirea cu ministrul roman al Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene "a reamintit valoarea transmiterii proiectului de lege Comisiei de la Venetia, care sa isi exprime punctul de vedere", scrie Politico.eu.Comisia de la Venetia este un organism consultativ al Consiliului Europei, care a fost chemat in ultimii ani sa isi dea avizul in legatura cu modificarile legislative din unele tari, precum Polonia.Tudorel Toader a fost primit marti de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru MCV - o intalnire anuntata pe agenda oficiala a Comisiei Europene, dar nu si pe agenda lui Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat marti prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", a aratat miercuri dimineata Ministerul Justitiei, intr-un comunicat.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 19 octombrie, ca nu va mai trimite el solicitarea catre Comisia de la Venetia pentru un aviz referitor la modalitatea de numire a procurorilor sefi, spunand ca din moment ce coalitia a decis ca proiectul de modificare a legilor Justitiei sa fie preluat ca initiativa parlamentara, atributul sesizarii Comisiei revine Legislativului.Pe 25 octombrie, Liviu Dragnea declara ca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta sesiune parlamentara, cu sau fara avizul Comisiei de la Venetia.