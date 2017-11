Comisia condusa de Florin Iordache se intruneste din nou miercuri pentru a discuta despre pragul privind abuzul in serviciu

Comisia parlamentara speciala privind punerea in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale (CCR) a amanat miercurea trecuta dezbaterea programata pe articolul privind abuzul in serviciu.USR si PNL au criticat amanarea dezbaterii, acuzand PSD ca lanseaza diverse variante privind abuzul in serviciu pentru a testa reactia societatii si a institutiilor."Eu cred ca nu s-a mai ajuns la acest punct pentru ca s-au vazut reactii ale societatii civile si ale opozitiei si cred ca PSD nu face decat sa testeze terenul si sa lanseze stimuli sa se vada care este reactia in functie de care sa se adapteze si sa stabileasca acel prag. Dumnealor isi doeresc un prag cat mai mare, asta este clar pentru noi. In functie de cum reactioneaza opozitia si societatea civila vor reactiona si dumnealor", a declarat deputatul USR Ion Stelian la finalul sedintei comisiei parlamentare speciale de miercurea trecuta.Deputatul USR a reiterat pozitia partidului pe care il reprezinta, potrivt careia nu ar trebui sa existe niciun parg valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infractiune."Aud si am auzit tot din presa tot felul de variante. Am auzit varianta absolut SF prin care sa se considere ca doar in cazul luarii si darii de mita se poate pune problema unui abuz in serviciu. Ar fi o chestiune de o gravitate extrema sa se vina cu o astfel de varianta. Dar, cred ca sunt stimuli lansati pentru a se vedea reactia opiniei publice", a mai spus Stelian.Si liberalii au criticat amanarea dezbaterii articolului privitor la abuzul in serviciu, spunand ca nici ei nu sustin introducerea unui prag valoric."Din pacate, astazi s-a trecut la o prima citire a deciziilor privitoare la Codul de procedura penala, evitandu-se, cred eu cu buna stiinta dar cu rea intentie, o dezbatere publica ocazionat de articolul privind abuzul in serviciu. PNL a formulat amendamente in acest sens, nu sustinem infiintarea niciunui prag valoric. Am reformulat acest text de lege astfel incat sa fim in acord si cu directivele europene precum si cu practica europeana in materie", a declarat deputatul PNL Ioan Cupsa.Presedintele comisiei parlamentare de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile CCR, social-democratul Florin Iordache, a declarat martea trecuta ca un prag pentru infractiunea de abuz in serviciu se impune si ca el ar putea fi stabilit in jurul sumei de 19.000 de lei, precizand ca nu crede ca acest lucru ar deranja pe cineva."Maine (miercuri, 1 noiembrie - n. red.) va invit la comisia speciala, vom discuta si sper ca vom venim cu o formula (referitor la abuzul in serviciu - n. red.). Acel prag care suscita foarte mare interes a fost solicitat si in cele doua decizii ale CCR, iar daca va fi un prag modic, eu cred ca nu va deranja pe nimeni. Un prag modic ma refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a facut-o asociatia magistratilor, acel prag care vizeaza 10 salarii, undeva la 19.000 de lei. Un prag minimal nu cred ca deranjeaza pe nimeni. Pana in acest moment cred ca sunt 14 -15 formule si maine dezbaterile vor continua atat la Codul Penal si Codul de procedura penala in concordonanta cu deciziile CCR", declara Florin Iordache.In urma cu doua saptamani, secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Mariana Mot, a anuntat comisia speciala a Parlamentului care se ocupa de punerea in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale (CCR) ca ministerul lucreaza la un proiect legislativ separat privind abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu. Declaratia a fost facuta in cadrul dezbaterilor din comisia speciala a Parlamentului de punere in acord a Codurilor Penale cu deciziile CCR, in momentul in care discutia a ajuns la articolul privind abuzul in serviciu.Prevederea din Codul penal privitoare la infractiunea de abuz in serviciu urmeaza sa fie modificata dupa ce Curtea Constitutionala a dat doua decizii in aceasta privinta care vizeaza, pe de o parte, ca abuzul in serviciu sa fie infractiune doar daca sunt incalcate legi sau ordonante ale Guvernului si, pe de alta parte, sustine ca nu este suficient sa se constate ca faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci aceasta atingere trebuie sa prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care sa justifice sanctiunea penala.Pornind de la cele doua decizii ale CCR, partidele politice si institutiile din domeniul judiciar au propus diverse reformulari ale artioclului privind abuzul in serviciu.Astfel, Parchetul General a propus ca abuzul in serviciu sa fie definit ca incalcarea unei legi sau a altui act normativ care, la data adoptarii lui, avea putere de lege, fara a propune vreun prag pentru ca abuzul sa fie considerat infractiune. De asemenea, Parchetul General propune mentinerea pedepsei actuale, inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.La randul sau, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) propune un prag pentru ca abuzul in serviciu sa fie infractiune, al carui cuantum sa fie de minimum zece salarii minime pe economie.In schimb, Asociatia Procurorilor din Romania (APR) nu a venit cu o propunere concreta. ¬Apreciem ca modificarea textului de lege in concordanta cu dispozitiile celor doua decizii ale Curtii Constitutionale poate fi efectuata dupa un prealabil studiu al cazuisticii interne, precum si un studiu comparativ privind reglementarea unor atare situatii in celelalte state ale Uniunii Europene, demers necesar pentru a pune in acord dispozitiile art,. 297 Cod penal nu numai cu documentele organismelor internationale ci si cu legea penala in materie pe teritoriul Uniunii Europene¬, a transmis APR.Si unele dintre partidele politice au transmis propriile variante asupra abuzului in serviciu.UDMR propune un prag de 100.000 de lei si scaderea pedepsei la inchisoare de la 6 luni la 3 ani.