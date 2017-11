Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea PNL, USR si PMP la modificarea Legii finantarii partidelor politice

In 5 octombrie, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de modificare a Legii finantarii partidelor, cu 176 de voturi "pentru", 96 de voturi "impotriva" si 6 abtineri.Deputatii au aprobat raportul Comisiei juridice la acest proiect, care includea numeroase amendamente propuse de PSD, inclusiv abrogarea prevederii referitoare la confiscarea contributiilor care nu s-au facut cu respectarea legii la campania electorala. Practic, o serie de infractiuni la finantarea partidelor politice se vor pedepsi cu amenzi, nu si cu confiscarea sumelor respective, cum este in legea actuala.Potrivit proiectului care a trecut de Parlament, se scantioneaza cu amenzi de la 10.000 la 25.000 de lei primirea intr-un an fiscal de catre partidul politic din partea unui membru a unor cotizatii a caror valoare insumata depaseste limita de 48 de salarii de baza minime brute pe tara. Cu amenda va fi sanctionata si primirea unor donatii anuale care depasesc pragurile legale (200 de salarii pentru persoanele fizice si 500 pentru persoanele juridice), precum si primirea de sume de la firme care au datorii la bugetul de stat.Vor fi sanctionate cu amenzi intre 15.000 si 50.000 de lei finantarea de catre partidul politic sau alianta politica a activitatii curente din alte surse de venit decat cele permise de legea finantarii; finantarea de catre partidul politic sau alianta politica a activitatii curente din imprumuturi primite cu incalcarea conditiilor legale; folosirea de catre partidul politic a veniturilor provenite din subventii de la bugetul de stat pentru alte destinatii decat cele legale.Prin acelasi act normativ s-a stabilit si un prag minim pentru sumele alocate partidelor politice. Astfel, suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel putin 0,01% si cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut. Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial, pana la 30 aprilie a anului urmator, cuantumul total al veniturilor din cotizatii, ale intregului partid, obtinute in anul fiscal precedent, precum si lista membrilor de partid care au platit in anul fiscal precedent cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara. Modificarile prevad si depunerea unui raport sintetic, in locul unuia detaliat, anual, pana la 30 aprilie.