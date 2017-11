Seful politiei rutiere Braila, care nu poate justifica 135.000 de lei din avere, mutat pe alta functie

Bogdan Zotoi, in varsta de 40 de ani, este absolvent al Academiei de Politie, promotia 1999, specializarea "rutier" si a ocupat functia de sef al Serviciului Politiei Rutiere Braila din 2010.In prezent, functia de sef al Serviciului Politiei Rutiere Braila a fost preluata de Cosmin Serbanescu, de la Biroul Rutier al Politiei Municipiului Braila.ANI a stabilit ca Bogdan Zotoi, functionar public cu statut special de ofiter de politie in cadrul IPJ Braila, nu poate justifica o avere de 135.988 de lei.Totodata, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Galati, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei respective de catre Bogdan Zotoi.Acesta nu este primul scandal in care este implicat Zotoi.Ziarul Infobraila.ro scria in iulie 2015 ca numele comisarului-sef Bogdan Zotoi apare in dosarul "Mita la Rutiera", seful Politiei Rutiere fiind interceptat in timp ce ii solicita telefonic agentului de politie Marius Bunea, nepotul fostului baron local Gheorghe Bunea Stancu, "sa aiba grija" la modul in care cerceteaza un accident rutier in care a fost implicat un cunoscut al unchiului sau.