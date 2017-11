Ministerul Educatiei organizeaza o consultare nationala on-line cu privire la rolul temelor pentru acasa

Intr-un comunicat difuzat marti, MEN informeaza ca, impreuna cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, va organiza aceasta consultare nationala privind regimul temelor pentru acasa in perioada 7 - 20 noiembrie 2017.Potrivit ministerului, acest demers se adreseaza actorilor educationali din invatamantul primar, gimnazial si liceal si presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate in functie de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi si parinti."Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordari in ceea ce priveste rolul acestor activitati de invatare, respectiv corectarea unor disfunctionalitati semnalate. Astfel, datele ce urmeaza a fi colectate vor permite identificarea starii de fapt in privinta temelor pentru acasa si vor contura variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare", explica MEN.Ministerul precizeaza ca nu se solicita date personale, iar raspunsurile centralizate sunt confidentiale si vor fi utilizate exclusiv in scopul consultarii.Chestionarele sunt disponibile la urmatoarele adrese:Cadre didactice: https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre_didactice Elevi: https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi Parinti: https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti