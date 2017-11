Prefectul de Brasov: A fost aprobata impuscarea celor doi ursi care au ranit oameni in ultima luna

Ministerul Mediului a aprobat recoltarea celor doi ursi care au ranit oameni in ultima luna la Brasov, a anuntat, marti, prefectul judetului Brasov Marian Rasaliu. In plus, acesta a anuntat se va constitui o comisie care sa monitorizeze ursii care coboara din paduri, informeaza news.ro.

Marian Rasaliu a anuntat, marti, ca a avut o intalnire cu Ministrul Mediului unde a prezentat situatia ursilor din Brasov.

"Ieri (luni - n.r) am fost la Ministerul Mediului si am discutat concret pe procedurile referitoare la populatia de ursi. Am avut intalniri cu reprezentantii Serviciului de Biodiversitate si cu Ministrul Mediului. Noi am avut trei dosare referitoare la trei exemplare de urs care sunt violente. Am primit de la Ministerul Mediului aprobare pentru recoltarea a doua exemplare", a declarat Marian Rasaliu.

Potrivit acestuia, este vorba depsre ursul din Fagaras care a atacat doi oameni acum doua saptamani si cei care in weekend a atacat un barbat in localitatea Harseni. Animalele sunt cautate de vanatori, dar nu au fost inca gasite.

Marti, cu ocazia intrunirii Comitetului Local pentruu Situatii de Urgenta, a fost reactivata comisia care se va ocupa de monitorizarea ursilor. "Acesta comisie se va ocupa de intocmirea dosarelor referitoare la ursii care coboara din paduri. Documentatiile vor fi trimise la Bucuresti", a afirmat Rasaliu.

"Ursilor li se duce mancare in padure. Am fost personal si am verificat in cateva locuri si este hrana pusa de administratorii fondurilor de vanatoare. Problema este ca ursii s-au inmultinut mult de cand a fost interzisa vanatoarea, iar cantitatea de mancare este aceeasi.

De exemplu, ursul care a tot coborat la Cabana Postavaru nu este violent. A fost sedat si relocat de doua ori in ultimele doua saptamani si tot s-a intors. Scopul nostru nu este sa impuscam ursii. Fiecare caz in parte va fi analizat. Vor fi recoltati doar ursii violenti", a mai spus Marian Rasaliu.