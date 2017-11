Criza de anestezice in cabinetele de stomatologie: Firme care speculeaza momentul vand anestezice la pret dublu sau triplu. Agentia Nationala a Medicamentului promite o rezolvare, dar spune ca nu poate estima daca va putea fi asigurata cantitatea necesara

Anestezice la suprapret

Medicii stomatologi relateaza ca problema a aparut de cateva saptamani si se tem ca ar putea dura pana in luna decembrie, in timp ce alti stomatologi vorbesc despre o posibila prelungire a crizei pana in martie 2018.Agentia Nationala a Medicamentului a confirmat, pentru Hotnews.ro, ca una dintre cele doua firme care au autorizatie de punere pe piata in Romania "lipseste momentan de pe piata": "Firma germana va reveni, conform estimarilor proprii, in primavara", explica Anca Crupariu, purtatorul de cuvant al Agentiei Nationale a Medicamentului.Cealalta firma autorizata sa aduca anestezice pentru stomatologie pe piata din Romania, o firma franceza, urmeaza sa livreze luna aceasta cateva mii de cutii - 16.000 intr-o prima transa, saptamana aceasta, si inca o transa de cateva mii de cutii dupa data de 20 noiembrie. "Francezii ne-au scris ca intentioneaza sa intre in tara cu cantitati din toate produsele lor", a precizat Anca Crupariu.Pentru a putea aduce anestezicele in procedura de urgenta, firma franceza trebuie sa faca o solicitare de exceptare de la etichetarea produselor in limba romana (etichetarea in limba romana ar intarzia livrarea cu inca o saptamana - doua, iar distribuitorul este scutit de acesta procedura in cazuri de urgenta).Reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului spun insa ca nu pot estima consumul si daca anestezicele livrate de firma franceza vor putea asigura necesarul.In acest timp, cabinetele de stomatologie cumpara anestezic direct din strainatate sau la suprapret."Din informatiile pe care le avem, problema este legata de furnizor. Sunt probleme de mai multe luni. Se pare ca sunt probleme cu aprovizionarea in Europa de Est si Rusia. Aparent sunt niste probleme la cel mai mare furnizor de anestezice", a declarat pentru Hotnews.ro doctorul Pantel Marton Gyorgy, presedintele Asociatiei Medicilor Stomatologi cu Practica Privata din Romania."In momentul de fata firme care speculeaza momentul vand anestezice la pret dublu", mai spune presedintele Asociatiei Medicilor Stomatologi."Tot sunam la furnizor. S-a inchis fabrica din Germania. Cei care au anestezic au ajuns sa il vanda de la 70-90 de lei la 300 de lei", a povestit un medic stomatolog pentru Hotnews.ro.Reprezentantii Colegiului Medicilor Dentisti din Bucuresti povestesc si ei ca "Toata ziua ne suna medicii si intreaba de unde sa ia anestezic".Criza anestezicelor s-ar putea prelungi pana in luna decembrie sau chiar pana in primavara anului viitor, cand firma germana a promis ca va reincepe sa livreze produse in Romania, se tem medicii stomatologi.