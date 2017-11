Avocata lui Dragnea sustine ca nu exista niciun dosar in Brazilia legat de relatia sefului PSD cu Costel Comana si vila din Fortaleza

"Am fost informata de colegii mei avocati din Brazilia, procurorii dupa ce au observat ca nu exista elemente. Asteptam informarea oficiala cu inchiderea cazului. In Brazilia nu exista un caz care sa aiba aceste specificatii, exista un numar de inscrisuri. Odata cu inchiderea dosarului vom avea acces la actele existente", a declarat Maria Vasii, citata pe site -ul Antenei 3.."Nu a fost deschis un caz oficial in Brazilia. De ce? Spre deosebire de procedura din Romania, banii statului nu se cheltuiesc cu orice ancheta. Prima data, procurorul vede daca sunt argumente serioase ca sa implice bugetul statului si, daca nu sunt aduse aceste argumente intr-o perioada de timp, dosarul de fapt nu incepe. Se claseaza cauza. A existat acea forma cu sesizarea din oficiu din Romania, ca urmare a informatiilor primite de la jurnalistii romani, procurorul a facut o simpla sesizare si in intervalul impus nu s-a adus nicun element concret si ca urmare nu putem discuta despre o investigatie serioasa", a spus Vasii, intr-o emisiune Antena 3.