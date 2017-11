Tudorel Toader, intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans - agenda oficiala a Comisiei Europene

Agenda intalnirii nu este nici ea anuntata public, dar intalnirea are loc la o saptamana dupa ce Tudorel Toader a trimis in Parlament, iar un grup de parlamentari PSD-ALDE si-a asumat, pachetul de legi pentru modificarea legilor justitiei. Initiativa lui Toader si a coalitiei de guvernare a starnit un val de proteste atat in randul magistratilor, cat si in societate. Duminica, peste 30.000 de oamenii au protestat in toata tara fata de acest proiect, despre care criticii arata ca va ingenunchea Justitia.Liderii coalitiei PSD-ALDE au declarat in repetate randuri ca vor sa adopte pachetul legislativ pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica pana la finalul lunii decembrie.