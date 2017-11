Documente oficiale: Securistii au avut arme si au tras in primele zile ale Revolutiei din Timisoara, 1989

Informatiile au fost consemnate de maistrul militar clasa a II-a Ambrozie Pantea, gestionarul depozitului de armament al Inspectoratului Județean al Ministerului de Interne Timiș. Ambrozie Pantea e cel care a notat numele celor 272 de securisti care au ridicat arme, munitie, dar si numele celor care au returnat arme cu care s-a tras.Listele lui Ambrozie Pantea mai arata ca la Timișoara au acționat și securisti aduși din alte zone ale țării. Doi dintre ei sunt menționați în data de 19.12.1989 printre cei care au ridicat pistoale-mitralieră și muniție din depozitul inspectoratului Timiș: locotenentul Constantin Poenaru, de la Servicul 1 al ISJ Teleorman, și locotenentul Lucian Mitrache, de la ISJ Olt. Mitrache a aparut mai tarziu in investigatii de presa in legatura cu o afacere imobiliara in care a fost implicat alaturi de Gabriel Oprea.