Ce i-ar fi spus realizatorul radio Marius Vintila lui Liviu Dragnea in avionul Viena-Bucuresti: Ce va doresc eu e un proces cinstit in urma caruia sa mergeti la puscarie daca asta meritati

Realizatorul Radio Marius Vintila afirma, pe blogul personal, ca i-a spus duminica lui Liviu Dragnea, in cursa Viena-Bucuresti, ca isi bate joc de tara, ca minte un popor intreg si ca vrea sa legalizeze hotia.





Acuzatiile pe care i le-a spus Vintila in fata liderului PSD sunt doar ultimul episod dintr-u sir de contestari publice la adresa lui Dragnea, printre care se numera incidentul recent de la Inalta Curte la care Dragnea a venit cu bodyguarzi sau huiduielile suportate in public la Sibiu si Hunedoara.





Relatarea lui Marius VIntila vine dupa ce Irina Vasilescu, care era cu el in avion, a postat duminica pe Facebook o fotografie cu Dragnea in aeroportul din Viena si a spus ca i-a transmis ca va merge direct la protestul din Piata Victoriei si ca "o sa va manance puscaria".









Vintila a scris luni seara pe blogul sau, ca gestul Irinei l-a incurajat sa-i spuna si el ceva lui Dragnea, chiar daca a avut emotii din cauza ca "Dragnea este cel mai puternic om din Romania".





Realizatorul radio sopne ca s-a dus si s-a asezat langa liderul PSD si bodyguarzii sai si s-a prezentat, dupa care l-a anuntat ca vrea sa-i spuna cateva lucruri.

"Dragnea: (ridica privirea din carte, ma priveste in ochi, asteapta...)

Eu: - As fi vrut sa pot sa ma intilnesc intimplator cu cel mai puternic politician din tara mea si sa il felicit pentru activitatea pe care o are. Dar fiind vorba de dumneavoastra trebuie sa va spun...ca eu cred ca va bateti joc de tara asta si mintiti un popor intreg. Vreti sa legalizati hotia... (nu imi vine sa cred ce ii spun lui Dragnea!)

Dragnea (ma intrerupe): - ...pe ce va bazati?

Eu: - Domnu' Dragnea, sunteti un politician bun. Ma uit acum in ochii dumneavoastra si imi vine sa va cred. Dar amindoi stim adevarul. Ce va doresc eu e un proces cinstit in urma caruia sa mergeti la puscarie daca asta meritati. (Nimanui pina acum nu i-am mai dorit puscaria drept in fata.)

Dragnea: - Asa sa fie. Deocamdata lumea pare sa fie de acord cu...

Eu (il intrerup): Care lume? Domnu' Dragnea, in tara asta jumatate din oameni va urasc, si aia e jumatatea educata, iar celeilalte jumatati nu ii pasa de dumneavoastra. Sa stiti asta.

Ma ridic sa plec, dar ma intorc....

Eu: - Atit am vrut sa va spun daca tot am avut ocazia sa stau de vorba cu dumneavoastra. Am ales sa nu tac, ca ceilalti oameni din avion care v-ar fi spus probabil acelasi lucru. Si daca credeti ca e bine ce faceti, faceti in continuare!"