Arhiepiscopul Teodosie, la Inalta Curte: Acest proces este ingaduit de Dumnezeu ca se vada ca nu numai cu vinovatie esti adus, ci si cu nevinovatie

"Trebuie sa intrerup cursurile ca sa ma prezint, este o greutate pentru studentii care asteapta sa aiba un curs regulat. (...) De ce sa sufere studentii?", a spus IPS Teodosie."Eu nu socotesc ca patimesc. Cand cineva te acuza pe nedrept, de fapt te ridica", a afirmat inaltul prelat."Acest proces este ingaduit de Dumnezeu ca se vada ca nu numai cu vinovatie esti adus, ci si cu nevinovatie", a mai declarat Teodosie.Arhiepiscopul Tomisului a fost trimis in judecata de DNA pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Potrivit DNA, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, impreuna cu alti cinci inculpati, a folosit si prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), pentru a primi fonduri europene.