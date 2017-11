Timis: Accident cu un mort si doi raniti. Masina nu era inmatriculata, iar cei trei abia cumparasera alcool dintr-o benzinarie

Un om si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti, in noaptea de luni spre marti, in judetul Timis, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului intr-o curba, iar autoturismul s-a izbit de un gard din beton si s-a rasturnat. Politistii au descoperit ca masina nu era inmatriculata, iar inainte de accident soferul oprise la o benzinarie de unde a cumparat alcool, informeaza news.ro.

Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, inainte de ora 3.00, la iesire din localitatea Lovrin, spre Timisoara.

Intr-o curba, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina a derapat si s-a izbit de un gard de beton, dupa care a fost proiectata intr-un mal de pamant, a lovit din nou gardul de beton, s-a rostogolit si a ajuns din nou pe asfalt.

In urma accidentului, soferul a murit pe loc. Un pasager a ramas incarcerat si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a-l scoate dintre fiarele masinii, iar un alt pasager, un tanar de 17 ani, a fost grav ranit, dupa ce a fost aruncat din masina in urma impactului. Cei doi pasageri au fost dusi la spital, la Timisoara.

In urma verificarilor, politistii au stabilit ca masina figureaza ca radiata din circulatie, in Spania. De asemenea, ei au aflat ca cei aflati in masina s-au oprit, cu cateva minute inainte de accident, intr-o benzinarie din comuna Lovrin, de unde au cumparat alcool.