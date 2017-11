UPDATE Brasov: Ursoaica cu trei pui, vazuta marti dimineata langa o zona cu multe centre comerciale

La acest moment se desfasoara actiuni de cautare, a declarat Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al ISU Brasov, la Digi 24. La fata locului au venit forte ale jandarmeriei si, preventiv, un echipaj SMURD, a adaugat acestaAldea a afirmat ca, dupa apelul la 112, in zona a fost directionat un echipaj din cadrul Gruparii Mobile Brasov format din sapte jandarmi. A fost anuntat si reprezentantul Regiei Locale a Padurilor Kronstadt care se va deplasa in zona.Se pare ca un sofer de autobuz ar fi oprit si ar fi luat in vehicul pietonii aflati in zona pentru a nu fi atacati de animale.In ultimele zile, ursii au atacat un tanar din localitatea Harseni de langa Fagaras, iar la Cabana Postavarul din Masivul Postavarul un urs a incercat sa intre in cabana sambata noaptea si luni seara in jurul orei 19,00.