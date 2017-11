FOTO O femeie care a aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala a lui Trump, concediata

"Am aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala de mai multe ori", a afirmat ea.Un fotograf ce mergea cu coloana a fotografiat-o, iar imaginea s-a raspandit in mass-media si pe retelele de socializare.Briskman lucra de sase luni ca specialist in marketing si comunicare pentru Akima, o companie din Virginia cu contracte la nivel federal. Ea a considerat ca cel mai bine este sa anunte departamentul de resurse umane al firmei in rpivinta agitatiei online in privinta gestului facut.Sefii au chemat-o intr-o sedinta."Ne despartim, au spus ei. Practic nu poti posta chestii indecente sau obscene pe retelele de socializare. Deci ei au considerat artarea degetului mijlociu drept obscena", a afirmat Briskman.Potrivit acesteia, compania a fost nemultumita ca a folosit fotografia ca imagine de profil pe Twitter si Facebook si i s-a comunicat ca a incalcat politica privind retelele de socializare si ca ar putea afecta pozitia de contractor guvernamental a firmei.