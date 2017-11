Judecatorii urmeaza sa dea marti sentinta in dosarul lui Cristian David, fost ministru de interne

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au amanat pronuntarea in 24 octombrie in dosarul de coruptie al fostului ministru de Interne Cristian David. Noul termen anuntat atunci a fost 7 noiembrie, iar sentinta nu va fi definitiva.

La termenul din 12 septembrie al procesului, avocatii lui Cristian David au cerut ca procesul sa fie reluat, invocand inlocuirea unui magistrat, motiv care a dus la decizia de reluarea a proceselor in cazul lui Liviu Dragnea si al lui Calin Popescu Tariceanu. Solicitarea aparatorilor lui Cristian David a fost respinsa.

Cristian David a fost trimis in judecata de DNA in 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.

In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Nitescu, Cristian David a pretins, iar, in luna februarie 2008, a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.

Suma respectiva ar fi fost pretinsa si primita de David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare, aflat in intravilanul municipiului Buzau, de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate. Cristian David ar fi luat legatura cu Marian Bigiu, prefect al judetului Buzau la acea data, solicitandu-i ajutorul in acest sens.