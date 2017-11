Playtech.ro: Stirea falsa cu cele 15 zile de intuneric revine in centrul atentiei

Cu toate ca au fost prezente cam de cand exista si presa, stirile false au inceput sa ia avant din ce in ce mai tare in ultimii ani, mai ales cand orice neavenit poate lansa in online informatii care sa fie luate rapid de bune. E o linie fina intre credibil si incredibil, asa ca depinde cum iti construiesti povestea daca vrei sa prinda la public, scrie playtech.ro Una dintre ele e cea cu 15 zile de intuneric , pe care am citit-o amuzat, anul trecut pe vremea asta, si despre care am scris deja.La acea vreme, am vazut stirea initiala pe cateva site-uri romanesti, intre care si pe cel de la Romania Libera, de pe care articolul initial a disparut, dar a aparut un altul, datat 24 februarie 2017, care anunta "problemele" in martie. Si mai amuzant e ca, daca intri acum pe articol , gasesti continut legat de un caz de malpraxis. Din fericire, archive.org nu dezamageste.Stirea redevine de actualitate si toamna asta, pentru ca publicatiile apeleaza la tehnici indoielnice pentru a face trafic, mizand totodata pe memoria scurta a cititorilor. Tocmai din cauza asta avem de-a face acum cu o noua amenintare "venita din partea NASA".Pentru ca este nevoie de un argument pentru aparitia acestei calamitati, "sursa" vine cu explicatii. Conjunctura dintre Venus si Jupiter de pe 26 octombrie, va face ca lumina reflectata de Venus sa incalzeasca gazele de pe Jupiter.Acestea vor elibera o cantitate mare de hidrogen in spatiu, ce va ajunge pana la Soare si va declansa o explozie uriasa pe suprafata stelei, incalzind-o la temperatura de 9000 Kelvin. Caldura exploziei va face soarele sa emita o culoare albastra. Culoarea fada va dura pentru 15 zile, timp in care Pamantul va fi scufundat in bezna.Cam asa arata mesajul aproape apocaliptic, care nu are pic de noima. Chiar daca Venus si Jupiter sunt in conjunctura, se afla la 800 de milioane de kilometri unul de altul. Lumina reflectata de pe Venus (care, surpriza, e tot lumina solara), nu ar putea incalzi gazele de pe Jupiter.Citeste restul articolului pe playtech.ro