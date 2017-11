Brasov: Ursul a intrat din nou in cabana Postavarul

"Subofiterul din cadrul Postului de Jandarmi Montani Postavarul a informat Dispeceratul IJJ, luni seara la ora 18.35, ca ursul de la Postavarul a intrat din nou in cabana, fiind fugarit impreuna cu doi lucratori de la cabana Postavarul. In cabana nu era nimeni in momentul venirii ursului", potrivit sursei citate.Administratorul cabanei, Rolf Truetsch, cere ca autoritatile competente sa ia masuri concrete cat mai repede, avand in vedere ca la cabana Postavarul vor ajunge tot mai multi turisti odata cu inceperea sezonului de schi.Potrivit IJJ, locuitorii din comuna Fundata au sesizat in ultimele zile ca ursii si lupii ataca gospodariile oamenilor in cautare de hrana.