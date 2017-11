Klaus Iohannis: E lesne de inteles de ce protesteaza romanii; abordarea pe modificarile in Justitie este lipsite de transparenta

"E lesne de inteles de ce protesteaza romanii", a spus seful statului, explicand ca "abordarea pe aceste modificari in legislatia pe Justitie este in primul rand lipsita de transparenta, sunt si aici, culmea, schimbari care se doresc a fi facute impotriva sistemului"."Cred ca aceasta abordare pe care o are PSD-ALDE in ultima vreme de a merge intotdeauna impotriva tuturor este o abordare total contraproductiva, iar romanii bine au facut ca si-au spus parerea", a mai spus Klaus Iohannis, luni seara, dupa ce a participat la Gala Asociatiei Municipiilor din Romania, desfasurata la Ateneul Roman.Aproximativ 35.000 de oameni au iesit in strada, duminica, in Capitala si in marile orase din tara, pentru a protesta fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei.