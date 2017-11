Klaus Iohannis, despre posibilitatea ca guvernul sa adopte noua legislatie fiscala: Imi confirma evaluarea, o topaiala fiscal-bugetara / PSD merge impotriva tuturor, total contraproductiv

"Acum putine zile mi-am aratat intregul scepticism fata de anuntatele modificari in legislatia fiscala. Am numit acest comportament al PSD o topaiala fiscal- bugetara. Tot ce am auzit si azi imi confirma ca evaluarea mea a fost cat se poate de exacta", a spus seful statului, intrebat de ziaristi cum comenteaza declaratiile facute de Ionut Misa.Iohannis a aratat ca ar fi preferat sa vada "un guvern hotarat sa faca evaluari serioase, simulari facute de adevarati specialisti". "Am vazut in schimb intalniri tot intre aceeasi politicieni care au iesit cu aceleasi opinii", a notat Klaus Iohannis.Presedintele a subliniat "in afara de initiatori toata lumea e impotriva" iar acest lucru "cred ca trebuie sa dea de gandit oricui"."Minim minimorum s-ar impune o amanare semnificativa, un studiu foarte bine fundamentat", a continuat presedintele, care considera ca este "total inoportun sa se tinteasca ca data de implementare 1 ianuarie 2018".Presedintele nu considera insa ca sunt oportune consultari la Palatul Cotroceni pe aceasta tema."Nu, aceasta chestiune, aceasta bulversare a fost produsa de coalitia care guverneaza si nu au decat sa rezolve problema", a precizat Iohannis, intrebat de ziaristi daca are de gand sa invite partidele la consultari.In opinia sa, reprezentantii administratiilor fiscale au dreptate sa fie nemultumiti de noile prevederi, in conditiile in care impozitul pe venit ar urma sa scada de la 16% la 10% si 47% din aceste sume merge inapoi la administratiile locale."E clar ca vor scadea semnificativ veniturile administratiilor locale si e foarte pacat sa plateasca comunitatile aceste topaieli fiscal-bugetare", a aratat Klaus Iohannis.Seful statului a calificat drept "carpeli" argumentul folosit de PSD, respectiv ca reducerea impozitului la 10% e necesara pentru noua lege a salarizarii: "Avem o lege a salarizarii care nu a fost gandita foarte profund, pentru a o putea aplica e nevoie de astfel de carpeli care in loc sa repare strica foarte mult".Iohannis a aratat ca faptul ca presedintele promulga legi nu inseamna ca si le si insuseste: "Ar fi interesant daca as putea sa opresc legi prost facute", a declarat acesta, la intrebarile ziaristilor.