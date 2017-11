Presedintele Curtii de Justitie a UE, despre abuzul in serviciu: Nu ar trebui sa depinda de dimensiunea pagubelor; poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, dar este in continuare fapta penala

Koen Lenaerts a efectuat luni o vizita la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a intalnit cu sefa instantei supreme, Cristina Tarcea.La finalul intrevederii, Koen Lenaerts a tinut o scurta conferinta de presa, in cadrul careia a fost intrebat de jurnalistii romani daca se impune un prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu."Sunt mai mult sau mai putin in tema. Pot doar sa spun ca, daca vorbim de criminalizare, atunci principiul de baza, ce il au in comun toate statele membre ale UE si UE insasi, este ca actul ce constituie fapta penala trebuie identificat clar. Astfel, atentia trebuie sa fie pe definitia actului de coruptie sau actul ce duce la o fapta penala - actul de a nu indeplini indatoririle de serviciu -, actul acela ar trebui sa fie definit clar. Nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, pentru ca poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, dar este in continuare fapta penala. Astfel, criminalizarea este diferita de compensarea pagubelor ce pot sau nu sa fie provocate. Si daca sunt provocate, pot fi de o masura mai mare sau mai mica. Asta este, conceptual vorbind, o discutie separata", a raspuns Koen Lenaerts.