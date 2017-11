Patriarhia Romana - mesaj de compasiune si rugaciune pentru victimele atacului armat din Texas

Patriarhia arata in comunicat ca "a aflat cu indurerare ca 26 de credinciosi crestini, inclusiv copii, au fost ucisi si alti 20 raniti, in sfanta zi de duminica, intr-o biserica din Sutherland Springs, Texas, intr-un atentat armat, la numai cateva zile dupa ce, la New York, fusesera omorati 8 oameni si alti 11 raniti intr-un atac terorist"."Sa ne rugam lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedati in atacul din Texas, pentru vindecarea celor raniti si pentru consolarea familiilor acestora, dar si pentru incetare urii si a violentei care distrug viata oamenilor nevinovati", se mai arata in comunicatul remis de biroul de presa al Patriarhiei Romane.