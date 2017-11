In Romania au avut loc 513.000 de tranzactii imobiliare in primele zece luni ale anului

In primele zece luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 512.935 de vanzari de imobile. In luna octombrie 2017, numarul imobilelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 61.863, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece luni ale anului 2017, in Bucuresti - 65.963, Cluj - 34.802 si Ilfov - 30.022.

Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Teleorman - 3.756, Salaj - 3.331 si Caras-Severin - 3.014. In luna octombrie 2017, cele mai multe imobile au fost vandute in Bucuresti - 8.847.Numarul ipotecilor, la nivel national, in perioada ianuarie - octombrie 2017, a fost de 204.830.Cele mai multe operatiuni de acest gen au fost inregistrate, in acelasi interval, in Bucuresti - 41.438, Ilfov - 14.252 si Cluj - 13.536. La polul opus, se afla judetele Covasna - 937, Gorj - 849 si Salaj - 697.Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole, in primele zece luni ale acestui an, sunt Timis - 7.138, Arad - 6.283 si Dolj - 5.985.