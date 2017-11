Tariceanu, despre modificarea Codului Fiscal: Cand este vorba despre adoptarea unui pachet de masuri atat importante, rapiditatea nu este factorul cheie

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, nu este nicio problema cu amanarile succesive ale sedintelor de Guvern in care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal, sustinand ca atunci cand este vorba despre adoptarea in Guvern a unui pachet de masuri atat importante, rapiditatea nu este factorul cheie, transmite news.ro.

"Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in Guvern a unui pachet de masuri atat importante, rapiditatea nu este factorul cheie. Eu cred ca, dimpotriva, necesitatea de a analiza asezat toate aspectele si toate consecintele pe care le comporta o astfel de decizie este un act normal pana la urma, de minima intelepciune", a declarat Calin Popescu Tariceanu intrebat daca este bine ca s-a amanat pentru moment adoptarea noilor masuri fiscale.

Liderul ALDE a mai spus ca nu a fost convocata nicio sedinta a coalitiei de guvernare pentru a discuta situatia creata in urma amanarii si celei de-a doua sedinte de Guvern extraordnare pentru modificarea Codului Fiscal.

Intrebat daca varianta ca masurile fiscale sa fie adoptate prin Ordonanta de urgenta ramane in continuare batuta in cuie, Tariceanu a raspuns: "Nu ma intrebati pe mine ce face Guvernul pentru ca, dupa cum stiti, conform principiului separatiei puterilor in stat, Guvernul decide ce trebuie sa faca. Sigur ca conlucram cu Guvernul si daca primul ministru va simti nevoia sa se consulte cu Parlamentul, fara indoiala o va face".