ONU: 2017 va fi cel al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteo

Raportul ONU este menit sa fie un ghid pentru aproape 200 de natiuni care se intalnesc in perioada 6-17 noiembrie la Bonn, in Germania, pentru a incerca sa impulsioneze pactul semnat in 2015 la Paris."2017 este pe cale sa fie in top trei cei mai caldurosi ani", afirma Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO) a ONU.Potrivit WMO, temperaturile de la suprafata vor fi usor mai mici decat in anul record 2016 si cam la nivelul lui 2015.