"Florin Oancea (PNL), care a castigat primaria Deva, a fost exmatriculat din facultate in 2006, dupa ce a trimis soferul sa dea examen in locul lui / Tema examenului - coruptia si modalitati de combatere"

La acel moment, Oancea era viceprimar. La finele lunii februarie, directorul Centrului din Deva al Universitatii, Ion Pitulescu (fost comandant al Politiei Romane) a sesizat si demonstrat neregula motiv pentru care institutia de invatamant a decis exmatricularea lui Oancea", scria saptamanalul Replica In 2006, Oancea facea un masterat in administratie publica la Universitatea "Vasile Goldis" din Arad, la centrul din Deva, dupa cum arata jurnalul.ro "Directorul Centrului Deva, Ion Pitulescu, fostul sef al Politiei Romane, a declarat ca va sesiza Parchetul in cazul lui Oancea, pentru instigare la fals privind identitatea. Pitulescu spune ca "in data de 3 februarie, Florin Oancea a profitat de faptul ca la examen s-au prezentat multi studenti si l-a trimis in locul sau pe soferul de la Primaria Deva, Ioan Ognean. Am primit informatii ca Oancea a trimis pe altcineva la examen in locul sau. Am cerut atunci sa fie verificate mai multe lucrari ale viceprimarului. Banuielile ni s-au confirmat. Lucrarea respectiva era scrisa de o alta persoana. Acum, viceprimarul spune ca a vrut sa vada daca suntem seriosi. Declara doar prostii. Voi sesiza Parchetul pentru substituire de persoana". Dupa verificarea lucrarilor, viceprimarul a fost exmatriculat", nota jurnalul.ro.Fapta a fost readusa in atentie de europarlamentarul Cristian Preda, care a notat pe contul sau de Facebook ca "viitorul edil-sef a devenit cunoscut in vremea in care era vice-primar si si-a trimis soferul sa sustina un examen in locul sau, la un masterat organizat de Universitatea Vasile Goldis"."A fost amendat cu 1000 de lei si exmatriculat, scriau gazetele vremii. Acum a primit 42 la suta din voturi si va conduce un oras", a notat Cristian Preda.Potrivit cotidianului Hunedoara Libera , care a analizat declaratia de avere a viitorului primar, acesta nu detine terenuri, case sau conturi de economii.In schimb, "are de platit catre ANAF - AJFP Hunedoara - Deva - 43.855 de lei si are de returnat pana in anul 2033 (contractat in 2008) un credit la BRD in valoare de 228.386 de euro"."De asemenea, Oancea a incasat dividende de la 2 firme ¬ Prometal Logistic SRL si Prometal SRL ¬ in valoare de 47.500 de lei si 21.850 de le", potrivit sursei citate.Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Deva, Florin Oancea, a castigat alegerile partiale organizate duminica, el reusind sa adune peste 42% din voturile electoratului, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral de Circumscriptie (BEC) Deva, citate de Agerpres.Conform presedintelui BEC Deva, judecatoarea Mihaela Iacob, candidatul PNL a obtinut 9.065 voturi valabil exprimate (42% din optiuni), pozitia a doua fiind ocupata de candidatul PSD, Petru Marginean, cu 5.329 voturi (24,7%).Urmatoarele locuri au fost ocupate de candidatul independent, sustinut de Pro Romania, Marius Blendea, cu 2.926 voturi (13,6%) si Lucian Davidoni (USR), cu 1.560 voturi (7,2%).