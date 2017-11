Care e principalul punct slab pe care il vede Liviu  Pop in invatamantul romanesc: Viteza cu care se schimba ministrii Educatiei

''Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7. L-am dat si il mentin, iar la finalul mandatului meu sper sa fie undeva in jurul notei 8. Daca ne ajuta Dumnezeu sa guvernam sase ani de acum incolo, poate fi 10. Cred ca principalul punct slab, cel putin in ultimii sase ani, este legat de viteza cu care s-au schimbat ministrii Educatiei in Romania. Pe analiza europeana, in Romania, in ultimii sapte ani, durata medie a mandatului unui ministru a fost de sase luni. Eu cred ca de aici trebuie sa incepem, sa avem stabilitate la nivel de minister'', a spus ministrul Liviu Pop.Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost prezent, luni, in localitatea Corbii Mari, judetul Dambovita, la inaugurarea a trei unitati de invatamant, o scoala nou construita si doua gradinite reabilitate.Scoala nou construita este in satul Grozavesti si a costat 1,6 milioane de lei. Finantarea a fost obtinuta in 2015, in cadrul proiectului Reabilitarea Infrastructurii Scolare, derulat de Ministerul Educatiei Nationale.Celelalte doua unitati de invatamant sunt o gradinita din satul Grozavesti, care a fost realizata prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) si a costat 250.000 de lei si o alta gradinita, unde sunt si clase de scoala, in Satul Nou, realizata tot prin PNDL cu o valoare de 460.000 de lei.