Sindicalistii de la Dacia protesteaza, marti, la Mioveni, fata de masurile fiscal-bugetare anuntate de Guvern

'Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest la Mioveni, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor 'Dacia', marti, 7 noiembrie 2017, incepand cu ora 12:30. Vor participa membri ai Sindicatului Autoturisme Dacia de pe platforma Mioveni si de la furnizori, care vor protesta: impotriva transferului taxelor si impozitelor de la angajator la angajat, pentru obligativitatea negocierii si incheierii Contracte Colective de Munca la nivel de ramura, precum si pentru demararea constructiei autostrazii Pitesti-Sibiu, vitala pentru industria auto din Romania. Masurile preconizate de actuala guvernare aduc atingere nivelului de trai al romanilor, batjocorind sudoarea cu care ne castigam painea noastra si a copiilor nostri, amanetandu-ne viitorul! Este vital pentru viitorul nostru si al copiilor nostri sa-i determinam pe guvernanti sa renunte la planurile de a ne lua banii !', noteaza sursa citata.Conform proiectului de Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat recent de Ministerul Finantelor, contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018.'Nivelul contributiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel ca din totalul de 39,25% contributii platite la un salariu brut se vor plati 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transfera catre salariat', a informat Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, in total, din salariul brut, 35% vor fi contributii retinute de angajator in numele salariatului, iar contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupa transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente de munca, concediu medical, creante salariale.Proiectul de Ordonanta de Urgenta ar fi trebuit sa fie adoptat vineri, 3 noiembrie 2017, in sedinta extraordinara de Guvern, insa aceasta a fost amanata pentru luni, 6 noiembrie 2017, fara a fi precizata ora desfasurarii acesteia.Surse guvernamentale au precizat ca Executivul ar putea amana si sedinta extraordinara de luni, in cadrul careia ar fi urmat sa aprobe o serie de masuri fiscal-bugetare