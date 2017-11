Tudose: Proiectul parteneriatului public-privat, adoptat prin OUG miercuri sau saptamana viitoare

"Daca da Dumnezeu si functionarii din ministere, il adoptam miercuri prin ordonanta. Daca ne miscam mai greu, saptamana viitoare", a spus Tudose la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania.Calin Popescu-Tariceanu spunea, pe 7 august, ca Tudose a informat coalitia de guvernare ca Executivul a finalizat proiectul de lege privind Parteneriatul public-privat. Tariceanu afirma ca proiectul a fost lansat in dezbatere publica si ca, la inceputul lunii septembrie, urmeaza sa fie trimis la Parlament pentru dezbateri. Acest lucru nu s-a intamplat.Lunea trecuta, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca acesta va fi adoptat prin ordonanta de urgenta "saptamana asta sau saptamana viitoare".Marti, 31 octomrbie, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, anunta ca noua lege a parteneriatului public-privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern."Acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor. In momentul in care vom intra cu ea prin ordonanta de urgenta in Guvern, saptamana urmatoare sa venim cu normele sa le aprobam si sa avem legea functionala", a afirmat Laufer la Comisia economica a Senatului, potrivit Agerpres."Ne va permite sa construim, sa dezvoltam proiecte de foarte multe tipuri si inclusiv servicii publice, iar statul sa inceapa plata acestora dupa ce le sunt date in exploatare. Eu cred ca exista un potential si un interes foarte mare din partea unor fonduri de investitii straine foarte mari, chiar pentru realizarea acelor sapte spitale regionale pe care le avem in programul de guvernare si un spital republican. Mai sunt optiuni de autostrazi, de drumuri pe care putem sa le propunem si, mai mult decat atat, inclusiv de la cladiri publice, servicii publice", spunea saptamana trecuta Laufer.