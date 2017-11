Valenii de Munte: Un cioban a fost atacat si ranit grav de un mistret

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambusanta Judetean Prahova, ciobanul are 37 de ani si luni a fost atacat de mistret, in timp ce se afla la o stana din localitatea Nucsoara de Sus, in apropierea orasului Valenii de Munte.In urma atacului, ciobanul a fost grav ranit la soldul drept, diagnosticul medicilor fiind "plaga cu lipsa de substanta sold drept". Ciobanul se afla internat la spitalul din Valenii de Munte.