Firea: "Era mult mai corect ca partidele din opozitie sa nu intineze practic protestul cetatenilor"

"Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie anul trecut. (...) Cred ca era mult mai corect ca partidele politice din opozitie sa nu intineze practic protestul cetatenilor care au un punct de vedere de exprimat", a afirmat Firea, luni, inainte de a intra la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania.Ea a adaugat ca este dreptul constitutional al fiecarui cetatean sa protesteze, insa tot in Legea fundamentala este prevazut faptul ca Parlamentul si dezbaterea parlamentara reprezinta baza democratiei."Tot in Constitutie sunt prevazute toate principiile democratice si unul dintre acestea este faptul ca Parlamentul si dezbaterea parlamentara este baza democratiei. Cred ca toate aspectele mai controversate sau mai sensibile care apar in societate trebuie sa fie dezbatute pe larg in Parlament, pentru ca acolo se afla tot alesii romanilor", a sustinut Gabriela Firea.