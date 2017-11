Corveta "Horia Macellariu" participa la un exercitiu anti-submarin international organizat de Turcia

Cei 88 de membri ai echipajului navei se afla sub comanda capitan-comandorului Cristian ABAIANITI si isi vor desfasura activitatile, alaturi de gruparea navala NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2), in Marea Mediterana de Est si in portul Aksaz din Turcia, informeaza Fortele Navale Romane.La exercitiu participa nave militare din Bulgaria, Marea Britanie, Romania, Statele Unite ale Americii si Turcia.