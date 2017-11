Starea Regelui Mihai s-a agravat, principesa Margareta a plecat in Elvetia

"Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu au revenit in Elvetia aseara, la resedinta privata a Majestatii Sale.Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei.In aceasta saptamana, Familia Regala va avea o runda de intalniri cu medicii Majestatii Sale, pentru a discuta tratamentul curent al Regelui si pentru a primi sfatul lor in circumstantele actuale", se spune in comunicatul Familiei Regale.Regele Mihai s-a retras din viata publica la inceputul lunii martie a anului trecut, cand Casa Regala a anuntat ca a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica si a fost supus unei interventii chirurgicale la o clinica din Lausanne.