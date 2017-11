Trump, despre atacul din Texas: Din fericire, si altcineva a avut o arma si a tras din directia opusa

Intrebat ce politici ar sustine in urma acestui incident, Trump a raspuns ca, potrivit rapoartelor preliminare, atacatorul era “o persoana foarte tulburata, (cu) o multime de probleme”.“Avem multe probleme de sanatate mintala in tara noastra, la fel ca si in alte tari. Dar aceasta nu este o problema ce priveste armele”, a declarat Trump.“Din fericire, si altcineva a avut o arma si a tras din directia opusa”, a adaugat el.Un barbat cu o arma de asalt a deschis focul duminica intr-o biserica batista din Texas. Un localnic a raspuns cu propria arma, iar atacatorul a fugit cu masina sa si a fost gasit ulterior mort in vehicul.Nu se stie inca daca s-a sinucis sau a murit in urma gloantelor cu care a ripostat localnicul.