Mai multe ghisee deschise la Serviciul Permise Bucuresti. Timp de patru ore in fiecare zi cele doua schimburi se vor suprapune

Activitatea SPCRPCIV se reorganizeaza, de luni, pentru a reduce timpul de asteptare la ghisee si pentru a micsora termenele de eliberare a documentelor si de programare la proba practica a examenului de obtinere a permisului auto.Serviciul va functiona de luni pana vineri, intre orele: 08.00-19.30, programul de lucru cu publicul fiind de la 08.00 la 19.00, in doua schimburi."Prin aceasta reorganizare a SPCRPCIV Bucuresti se asigura o suprapunere a celor doua schimburi pe un interval de timp de 4 ore, ceea ce va permite ca in intervalul orar 11.30-15.30, cand se inregistreaza cel mai mare numar de solicitanti, sa fie deschise un numar sporit de ghisee", anunta Prefectura Bucuresti.Totodata, Prefectura Bucuresti reaminteste ca, de la 1 noiembrie, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) va trimite permisele de conducere emise de serviciile din Bucuresti si judetul Ilfov la locuintele cetatenilor, prin Posta Romana.In cazul in care livrarea permisului nu poate fi finalizata prin intermediul serviciului de curierat, acesta va putea fi ridicat ulterior de la sediul SPCRPCIV Bucuresti, de la un ghiseu specializat pentru eliberarea permiselor, cu program de lucru cu publicul, zilnic, intre orele 15.30-19.00, disponibil si pentru cetatenii care nu doresc sa le fie trimise prin posta documentele.