Luni, sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale

In urma cu zece zile, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat in Guvern noile masuri fiscale privind impozitarea salariilor, anuntand ca angajatorii vor plati o contributie asiguratoare pentru munca de 2,25%, care va acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale.Misa a vorbit despre reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru veniturile din salarii, precum si pentru unele pensii, pentru chirii, dobanzi, activitati agricole. El a precizat, totodata, ca vor creste cu 60% deducerile personale pentru romanii cu salarii mici: ¬Astfel, pentru cei cu salariul minim, suma scutita de impozit va creste de la 300 de lei la 510 lei, iar in cazul celor care au copii sau alte persoane in intretinere se mai adauga o suma de 160 de lei pentru fiecare copil fata de 100 de lei in prezent.Ionut Misa a vorbit si despre reducerea contributiilor sociale si trecerea acestora in dreptul salariatilor, el spunand ca acestea scad cu doua puncte procentuale, de la 39,5 la 37,25.Misa a adaugat ca o alta simplificare este legata de reducerea numarului de contributii platite in prezent de salariat si angajator, de la 9 la 3: contributia pentru pensie (CAS) platita pentru salariat, contributia pentru sanatate (CASS) platita pentru salariat, contributia asiguratoare pentru munca suportata de catre angajator.Cei care desfasoara activitati independente nu vor mai plati contributii sociale la nivelul veniturilor din aceste activitati, ci la nivelul salariului minim pe economie.In ceea ce priveste persoanele juridice, Misa a precizat ca, pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro, se va institui un impozit de 1% pe cifra de afaceri, fata de impozitul de 16% pe profit.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest lucru va fi prevazut in ordonanta care urmeaza sa fie adoptata de Guvern sau daca nu, intr-o lege ulterioara.Consiliul Economic si Social a dat una viz negativ proiectului privind noile prevederi fiscale.Unele masuri fiscale anuntate de autoritati, cum ar fi reducerea cotei de impozit pe venit la 10%, au un impact potential pozitiv pentru mediul de afaceri, dar exista semne de intrebare in privinta sustenabilitatii bugetare a acestor initiative, potrivit unui comunicat publicat de compania de consultanta PwC Romania.Reducerea cotei de impozit pe venit la 10% s-ar aplica atat la veniturile salariale, precum si la veniturile din pensii, chirii, dobanzi, activitati agricole, venituri independente si drepturi de autor. Alte masuri benefice le reprezinta mentinerea plafonului la plata CAS pentru persoanele fizice autorizate, precum si cresterea deducerilor personale pentru cei cu venituri mici, potrivit PwC.Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) nu este de acord cu cresterea fiscalitatii asupra IMM-urilor generate de noua contributiei asiguratoare pentru munca de 2,25%, platita de angajator, deoarece considera ca valoare totala a contributiei asiguratoare pentru munca de 2,25% creste fiscalitatea cu 0,5% pentru majoritatea IMM-urilor si, in plus, contributia asiguratoare pentru munca nu are o destinatie clara.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern nu reprezinta "clamata revolutie fiscala si se transforma intr-o bulversare fiscala". El a spus ca acum cateva luni, la investirea Guvernului, a cerut un lucru simplu - sa termine cu aceasta topaiala fiscala, iar acest lucru nu s-a intamplat. "Marea revolutie fiscala aduce unui om inca 3 lei in plus, este caraghios. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa", a spus Iohannis.El a spus ca Romania are nevoie de o politica ce rezolva problemele nu astazi si poimaine apar mai grave, ci are nevoie de o politica sa rezolve problemele romanilor pentru un viitor previzibil, de o politica sustenabila.De asemenea, Iohannis a avertizat "decidentii politici" sa aiba grija si sa judece la rece, ca sa nu bage Romania si pe romani intr-o aventura fiscala cu final trist.