Elevii si prescolarii se intorc luni la cursuri

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a pe 8 iunie 2018.Programul national 'Scoala altfel' are o durata de cinci zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe baza unei planificari, la decizia scolilor.Desfasurarea programului 'Scoala altfel' nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 7 - 24 mai.