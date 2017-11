Protestele anti-PSD, relatate pe larg de presa straina si marile agentii de presa

a scris ca "mii de romani protestau duminica in Bucuresti si alte orase din toata tara impotriva planurilor partidului de guvernamant de a schimba radical legile justitiei".a amintit la randul sau despre planurile PSD de slabire a luptei anticoruptie, aratand ca protestatarii au strigat "Democratia sub asediu". Stirea AP a fost preluata si de New York Times.Agentia franceza France Presse a relatat pe larg cererile protestatarilor si a descris modul in care coalitia de guvernare PSD-ALDE vrea sa slabeasca lupta anticoruptie.