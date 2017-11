Non partid Foto: Hotnews

"50 + de magarii. PSD, sa crezi" e titlul unui manifest impartit duminica seara in Piata Victoriei din Bucuresti celor peste 20.000 de participanti la un protest anti-PSD, transmit reporterii HotNews.ro.Printre cele peste 50 de masuri ale PSD listate in manifest se numesc TVA split, blocarea anchetei in cazul Belina, impozitul pe gospodarie, OUG 13. Manifestul se incheie cu textul "Vor continua".Pe langa manifestul anti-PSD, la miting a mai fost impartit si un al doilea fluturas, care vorbeste despre infiintarea unui (non)partid (vezi foto).