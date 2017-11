Mii de timisoreni protesteaza duminica seara in Piata Operei, in centrul orasului, fata de masacrarea legilor anticoruptiei. Protestul din orasul Revolutiei e transmis live pe Facebook. Timisorenii au iesit in piata cu steaguri si canta la unison cantece de protest.Urmariti LIVE VIDEO protestul din Timisoara;