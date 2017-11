Alegeri locale partiale: 40,07% prezenta la vot, pana la ora 18.00. Aproape 19.000 de oameni au votat la Deva 

Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 40,07 % pana la ora 18.00, fiind exprimate 37.557 voturi, aproape 900 de pe listele suplimentare. De asemenea, 307 persoane au votat prin intermediul urnei mobile, relateaza News.ro. In municipiul Deva, au votat 18.778 de alegatori, dar prezenta la vot este cea mai mica din tara, 31,67%.





Alegatorii din Gorj s-au prezentat la urne in proportie de 60,78 %. In Teleorman prezenta la vot era de 58,87%, in Suceava de 65,01%, in Constanta de 55,15%, in Timis de 56,04%, in Vaslui de 50,21%, in Valcea de 51,06%, in Sibiu de 54,19%, in Botosani de 51,82%, in Iasi de 49,74%, in Arad de 54,61%, in Cluj de 44,85%, iar la Hunedoara de 31,67%.





In municipiul Deva din judetul Hunedoara sunt organizate 46 dintre cele 96 de sectii de votare de la alegerile locale de duminica, iar pana la ora 18.00, votasera 18.778 de persoane dintre cele peste 59.000 inscrise pe liste.





In intreaga tara peste 93.000 de persoane sunt asteptate sa voteze, iar sectiile se vor inchide la ora 21.00.